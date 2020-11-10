На ремонт дорог в Оренбурге по нацпроекту в 2020 году было направлено более 3 млрд рублей

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Финансирование ремонта дорог в Оренбурге в 2020 году превысило 3 млрд рублей, деньги выделены по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Сумма превышает затраты на эти же цели за четыре предыдущих года, сообщила во вторник пресс-служба администрации города.

"В этом году на ремонт дорог Оренбурга было направлено более трех миллиардов рублей, обновлено почти 60 километров городских улиц. Для сравнения: за четыре года - с 2015-го по 2018-й - на ремонт дорог было направлено два с половиной миллиарда рублей, а за один 2020-й - три миллиарда. На будущий год у нас такие же масштабные планы. Мы уже начали отторговывать контракты, чтобы максимально увеличить дорожный сезон, учтем все недоработки этого года и продолжим благоустройство Оренбурга", - приводит пресс-служба слова мэра города Владимира Ильиных.

Уже начаты торги на ремонт дорог на следующий год, объявлены аукционы по семи объектам, в процессе подготовки - еще два на капитальный ремонт. В работы входит установка гранитных бордюров, освещения, озеленение и укладка плитки на тротуары.

Национальный проект "Безопасные и качественные автодороги" реализуется с 2019 года. Изначального в него были включены четыре федеральных проекта: "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", "Дорожная сеть", "Безопасность дорожного движения" и "Автомобильные дороги Минобороны России". В рамках поручений президента о новых национальных целях развития до 2030 года в нацпроект планируется включить с 2021 года два новых федеральных проекта: "Модернизация пассажирского транспорта в городских агломерациях" и "Развитие федеральной магистральной сети". При этом основные цели по приведению в нормативное состояние региональных и муниципальных дорог (с 44,9% в 2020 году до 60% в 2030 году, снижению смертности в ДТП (с 10,9 чел. на 100 тыс. населения в 2020 году до 4 чел. в 2030 году), внедрению новых технологий в дорожное хозяйство полагается сохранить до 2030 года. В нацпроекте также могут появиться новые показатели удовлетворенности граждан состоянием дорог, безопасностью движения и качеством транспортного обслуживания.