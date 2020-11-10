Бывший топ-менеджер "Газпром-Медиа" Шишкин стал владельцем 80% СМИ группы Rambler

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Бывший топ-менеджер "Газпром-Медиа" Сергей Шишкин стал владельцем 80% СМИ группы Rambler. Таким образом, сделка "Сбера" по консолидации 100% Rambler соответствует требованиям законодательства, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

В конце октября стало известно, что "Сбер" консолидрует 100% "Рамблера", выкупив у бизнесмена Александра Мамута 45% доли в Rambler Group.

Ранее издание РБК указывало, что закон не позволяет банку стать владельцем интернет-СМИ. Банк, по информации РБК, обратился в администрацию президента для обсуждения вариантов.

"Сбер" осуществляет сделки в полном соответствии с законодательством, в том числе и с законом "О средствах массовой информации". Владельцем 80% периметра СМИ стал С.А.Шишкин, который обладает большим управленческим опытом в сфере медиа", - сообщили в "Сбере".

Также в компании отметили навыки Шишкина и его опыт работы в крупнейших медийных холдингах России.

"Сергей имеет опыт развития, финансового управления, монетизации как различных телевизионных каналов, так и цифровых ресурсов и цифровых средств массовой информации", - добавили в "Сбере".