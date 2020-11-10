Total и ученые из Стэнфорда разработали симулятор геологических хранилищ углекислого газа

ТАСС, 10 ноября. Французская энергетическая компания Total, Ливерморская национальная лаборатория (США) и ученые из Стэнфорда разработали симулятор хранилищ углекислого газа в геологических породах для улучшения управления реальными объектами, говорится в сообщении Total.

"После более чем двухлетних совместных исследований Total, Ливерморская национальная лаборатория и Стэнфордский университет выпустили Geosx - симулятор с открытым исходным кодом для крупномасштабного геологического хранения углекислого газа", - отмечается в сообщении.

Симулятор был разработан с использованием передовых технологий в области высокопроизводительных вычислений и прикладной математики и направлен на улучшение управления и безопасности геологических хранилищ CO2.

Открытый характер Geosx направлен на обеспечение высокого уровня прозрачности и обмена информацией, указывают в Total.