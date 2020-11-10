Биржевые индексы в Нью-Йорке меняются разнонаправленно

НЬЮ-ЙОРК, 10 ноября. /ТАСС/. Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже во вторник с открытием сессии изменились разнонаправленно.

По информации на сайте торговой площадки, промышленный индекс Dow Jones поднялся на 107,94 пункта (0,37%), до отметки 29 265,91. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, понизился на 7,67 пункта (-0,22%), до отметки 3 542,83. Индекс электронной биржи Nasdaq упал на 90,45 пункта (-0,77%), до уровня 11 623,34.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла на 1,49%, до $40,90 за баррель. Стоимость фьючерсов на золото выросла на 1,33%, до $1 879,00 за тройскую унцию.

На настроения инвесторов влияют сообщения о росте числе инфицированных коронавирусом, неопределенность по поводу принятия пакета мер по стимулированию экономики в Конгрессе США, а также по поводу того, когда вакцина от коронавируса станет широко доступной, отметила газета "Уолл-стрит джорнэл", комментируя начало сессии.

"До прекращения пандемии, к сожалению, еще далеко, - привела газета мнение руководителя департамента экономических исследований компании Intermediate Capital Group Ника Брукса. - Конечно, сообщение компании Pfizer о высокой эффективности разрабатываемой ею вакцины - это очень хорошая новость, но не думаю, чтобы она серьезно повлияла на ситуацию на рынке".