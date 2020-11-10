В Москве планируют потратить 83 млрд рублей на ремонт дорог в 2021-2023 годах

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Расходы Москвы на ремонт улично-дорожной сети города в проекте бюджета 2021-2023 годов предусмотрены в размере 83 млрд рублей. Об этом сообщила во вторник в ходе совместного заседания комиссий Мосгордумы замруководителя департамента финансов города Москвы Светлана Губанова.

"Улично-дорожная сеть является одним из важнейших элементов городской инфраструктуры, а уровень комфорта проживания в городе находится в прямой зависимости от качества ее состояния. В целях улучшения качественных характеристик и технического состояния улично-дорожной сети на ремонт объектов дорожного хозяйства и автомобильных дорог планируется направить 83 млрд рублей, в т.ч. в 2021 году - 23,7 млрд рублей, что позволит провести ремонт улично-дорожной сети за 3 года на площади 43,9 млн кв. м", - сказала Губанова.

Она добавила, что расходы на ремонт объектов дорожного хозяйства и автомобильных дорог в 2021 году сокращены по сравнению с 2020 годом на 2,8 млрд рублей или на 10,5%. Выполнение работ по ремонту объектов дорожного хозяйства на площади 3,8 млн кв. м перенесено на последующие периоды. Дорожное полотно Москвы будет содержаться надлежащим образом, чему способствует применение при ремонте дорог наиболее прочных износостойких материалов для изготовления асфальтобетонных смесей.

"На содержание и разметку объектов дорожного хозяйства площадью и автомобильных дорог запланированы ассигнования в сумме 184,7 млрд рублей, в том числе в 2021 году - 59,1 млрд рублей. Ассигнования на эксплуатацию, ремонт и обеспечение безопасности инженерно-транспортных сооружений составляют 86 млрд рублей, в том числе в 2021 году 27 млрд рублей. За счет указанных средств будет осуществляться эксплуатация 5,4 млн кв. м инженерно-транспортных сооружений и проведен ремонт на 76 объектах", - сообщала Губанова.

Также, по ее словам, в Москве продолжится работа по благоустройству территорий, прилегающих к объектам транспортной инфраструктуры, проведение локальных мероприятий на улично-дорожной сети, устройство шумозащитных экранов, на что в бюджете предусмотрены ассигнования в объеме 22,3 млрд рублей. На осуществление работ по комплексному обустройству остановочных пунктов нового формата запланированы расходы в объеме 1,6 млрд рублей ежегодно.