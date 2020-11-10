Москва планирует сократить расходы на закупку подвижного состава на 30% в 2021 году

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Более 200 млрд рублей предусмотрено в проекте бюджета Москвы 2021-2023 годов на обновление подвижного состава. При этом расходы на покупку новых поездов, автобусов и трамваев в следующем году снизят на 30% из-за экономической ситуации, сложившейся в условиях пандемии коронавируса, сообщила во вторник в ходе совместного заседания комиссий Мосгордумы замруководителя департамента финансов города Москвы Светлана Губанова.

"В рамках государственной программы "Развитие транспортной системы" традиционно запланированы ассигнования на закупку нового подвижного состава, на эти цели предусмотрены ассигнования на трехлетний период в объеме 202 млрд рублей. <…> Надо отметить, что социально-экономическая ситуация, вызванная пандемией новой коронавирусной инфекции, оказала влияние на объем расходов по мероприятиям развития города. Расходы на закупку подвижного состава на 2021 год сокращены на 30% против расходов 2020 года, когда на эти расходы направлялось 74,2 млрд рублей, и в следующем году они составят 51,6 млрд рублей", - сказала Губанова.

По ее словам, поставка части подвижного состава будет осуществляться с переносом оплаты. В трехлетнем периоде объем расходов сократится на 10,2%. Планируется приобретение около 2,4 тыс. единиц современных автобусов, низкопольных трамваев, электробусов, 1 тыс. вагонов метро нового поколения, включая вагоны для вновь вводимых линий метро.

"Для повышения комфорта и безопасности проезда пассажиров на Московском метрополитене предусматриваются средства в объеме 45 млрд рублей, в 2021 году - 13,9 млрд рублей. Они будут направлены на выполнение работ по модернизации и замене устаревшего оборудования, оснащению объектов метрополитена системами безопасности и др.", - сказала Губанова.

Она добавила, что на дальнейшее развитие проекта новой модели управления наземным городским пассажирским транспортом запланировано в бюджете по 12,4 млрд рублей ежегодно. В рамках реализации мероприятия будет осуществлено обновление маршрутной сети коммерческих перевозчиков с учетом развития метрополитена, МЦД и мнения жителей города; повышение стандартов мойки и обработки подвижного состава, то есть повышение качества оснащения подвижного состава, увеличение количества пассажирских мест благодаря росту доли автобусов большого класса.

"В предстоящем периоде будут продолжены работы по ремонту трамвайных путей. На трехлетний период на эти цели запланировано 17,6 млрд рублей, в 2021 году - 4 млрд рублей. За счет указанных средств планируется отремонтировать 88,2 км трамвайных путей, 86,8 км контактных сетей. В результате выполнения программы капитального ремонта трамвайных путей к концу 2023 года будет отремонтирована практически вся городская трамвайная сеть", - сообщила Губанова.