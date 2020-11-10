Чернышенко поручил рассмотреть возможность создания опорных ЦОДов в Арктике

МУРМАНСК, 10 ноября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил Минцифре РФ рассмотреть возможность создания в Арктической зоне опорных центров обработки данных (ЦОД). Об этом он сообщил во вторник в рамках выездного заседания Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации в Мурманске.

"В рамках этого я бы попросил Минцифру как раз разработать генеральную схему развития сетей инфраструктуры РФ с точки зрения использования вот этих возможностей, которые мы видим в Арктической зоне, - создание здесь таких опорных центров обработки данных для того, чтобы мы эту нишу, очевидно, открывающуюся, технологическую, действительно заняли и могли использовать", - сказал он.

Также Чернышенко отметил, что именно в данных территориях есть возможность для эффективной эксплуатации ЦОДов. "В силу каких-то климатических условий не нужно будет тратить энергию на охлаждение, что будет обеспечивать до 40 расчетных процентов экономию при эксплуатации таких ЦОДов", - добавил Чернышенко, уточнив, что у РФ на данном рынке пока не самые впечатляющие показатели, но есть возможность стать лидером.

Во вторник ТАСС сообщал со ссылкой на источник в верхней палате парламента, что Совет по развитию цифровой экономики при Совете Федерации планирует по итогам выездного заседания в Мурманске 10 ноября предложить правительству РФ создать в Арктической зоне страны опорную сеть интеллектуальных центров сверхбыстрой обработки и хранения данных на основе российских программно-аппаратных комплексов.

По данным источника, для этого будет рекомендовано разработать дорожную карту и стандарты. Он привел в пример Швецию, где "уже создана особая зона, которая благодаря холодному климату и низким ценам на электроэнергию претендует на роль мирового центра обработки данных". Источник отметил, что низкие температуры в Арктике позволяют серьезно сократить расходы на охлаждение в центрах обработки данных.

Госуслуги

Чернышенко поручил Минцифре РФ обеспечить перевод госуслуг для жителей Арктической зоны в цифровой вид к 2022 году.

"У нас в принципе есть поручение президента [России Владимира Путина], по которому мы перевод всех электронных услуг должны закончить к концу 2022 года. Но здесь, опять же, ознакомившись с реальной ситуацией, я бы просил Минцифру, во-первых, определить набор тех услуг, которые являются наиболее жизненно важными и необходимыми, и обеспечить подключение таких услуг именно в Арктической зоне уже к концу 2021 года", - сказал Чернышенко в ходе выездного заседания Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде в Мурманске.

В сентябре Чернышенко попросил президента России Владимира Путина определить датой завершения перевода всех госсервисов на портал госуслуг конец 2022 года.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев сообщал, что министерство надеется представить новую версию портала госуслуг в сентябре - октябре. Глава "Ростелекома" Михаил Осеевский говорил, что основные работы по новой версии портала госуслуг планируется завершить до конца 2020 года. По словам Осеевского, компания ставит перед собой задачу, чтобы портал мог предоставлять не менее 100 млн услуг в сутки.