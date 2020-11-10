Командировки дистанционным сотрудникам будут оплачивать на общих основаниях

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Работодатели будут обязаны оплачивать командировки дистанционным сотрудникам на общих основаниях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ. Об этом говорится в поправке ко второму чтению законопроекта об особенностях удаленной занятости, текст которой имеется в распоряжении ТАСС.

"В случае направления работодателем дистанционного работника, с которым заключен трудовой договор или дополнительное соглашение к трудовому договору, содержащие условие о выполнении таким работником трудовой функции в соответствующей территории (местности), для выполнения служебного поручения в другую территорию (местность), оплата расходов дистанционного работника по выполнению такого поручения осуществляется в соответствии со статьями 166-168 настоящего кодекса", - указывается в поправке, разработанной группой депутатов фракции "Единая Россия" и сенаторов. Она уже внесена на рассмотрение профильного думского комитета.

Ранее один из авторов инициативы, первый заместитель главы думских единороссов Андрей Исаев уточнял, что документ планируется принять во втором и третьем чтениях до конца ноября, он должен вступить в силу с 1 января 2021 года.

Законопроект о регулировании дистанционной работы, авторами которого стали депутаты и сенаторы во главе с председателями обеих палат Федерального собрания, был принят Госдумой в первом чтении 21 июля. Документ содержит нормы, касающиеся рабочего времени и отдыха дистанционных работников (в частности, право быть офлайн), регламентирует типы удаленной занятости, основания для их применения, а также порядок взаимодействия работника и работодателя.