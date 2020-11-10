Хайнань на ЭКСПО в Шанхае пригласил компании на выставку потребительских товаров в Хайкоу

ХАЙКОУ /Китай/, 10 ноября. /ТАСС/. Специалисты из южной китайской провинции Хайнань на состоявшейся в Шанхае Китайской международной выставке импортных товаров (CIIE, проходила 5-10 ноября) вели активную работу по привлечению компаний к первой Китайской международной выставке потребительских товаров, которая запланирована на 7-10 мая 2021 года в городе Хайкоу. Об этом сообщает местная газета "Хайнань жибао".

Соответствующую задачу выполняли почти 20 сотрудников провинциального Управления по международному экономическому развитию. "Мы действовали по отдельности, каждый выполнял свою работу", - приводит газета слова замруководителя управления Гун Цицзюня. Чиновник уточнил, что в задачу на CIIE в Шанхае входил подбор компаний, которые могли бы принять участие в предстоящей выставке на Хайнане.

По его словам, за первые несколько дней работы многие предприятия проявили интерес к первой Китайской международной выставке потребительских товаров, некоторые из них уже подтвердили участие. В их числе, в частности, известный германский производитель кухонной утвари Othello. "Мы очень заинтересованы в том, чтобы принять участие в выставке потребительских товаров, уже готовимся в следующем году приехать на Хайнань для представления экспозиции. У хайнаньского порта свободной торговли огромные перспективы развития. Уверены, что платформа этой выставки потребительских товаров позволит Othello расширить китайский рынок", - приводит газета слова одного из представителей компании.

Предложение об организации первой Китайской международной выставки потребительских товаров содержится в программе построения на Хайнане свободного торгового порта, которая была опубликована 1 июня. В ней также есть положения об освобождении от налогов на импорт и продажу зарубежных экспонатов на выставках национального уровня в провинции.

Темой первой выставки потребительских товаров в Хайкоу станет "Хайнань - пионер открытости Китая". Общая площадь экспозиции составит 100 тыс. кв. м. В число основных товарных групп, которые будут представлены на ней, включена модная одежда, ювелирные украшения, продукты питания, автомобили, электроника, продукция сферы здравоохранения и зоотовары. Организаторы пригласят на выставку ведущие мировые бренды, включая более 100 производителей люксовых потребительских товаров. Иностранные участники выставки имеют возможность получить налоговые льготы.