Совет по цифровой экономике при СФ предлагает тестировать в Арктике беспилотники и роботов

МУРМАНСК, 10 ноября. /ТАСС/. Совет по развитию цифровой экономики при Совете Федерации рекомендует правительству РФ создать зоны для тестирования в Арктике беспилотного транспорта и роботизированных комплексов для освоения территорий и разведки месторождений. Об этом говорится в проекте решения по итогам выездного заседания Совета в Мурманске (есть в распоряжении ТАСС).

"Рекомендовать правительству рассмотреть возможность создания пилотных зон и экспериментальных правовых режимов для тестирования в Арктической зоне РФ беспилотных внедорожных транспортных средств и роботизированных комплексов для освоения территорий и разведки месторождений", - говорится в документе.

Ранее президент России Владимир Путин утвердил Стратегию развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года. Основные задачи в сфере экономического развития, согласно стратегии, должны решаться путем "внедрения в Арктической зоне специального экономического режима, способствующего переходу к экономике замкнутого цикла, осуществлению частных инвестиций в проведение геологоразведочных работ, созданию новых и модернизации действующих промышленных производств, развитию наукоемких и высокотехнологичных производств, разработке новых месторождений".