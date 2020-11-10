Эксперты: опыт работы в федеральных фондах поможет Чекункову в развитии Дальнего Востока

ТАСС, 10 ноября. Опыт, который новый глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков получил во время работы в федеральных фондах, поможет ему в привлечении инвестиций в Дальневосточный федеральный округ (ДФО) и решении социально-экономических проблем этой территории. Такое мнение во вторник ТАСС высказали главы дальневосточных регионов и опрошенные эксперты.

До назначения на пост министра Чекунков руководил Фондом развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ, дочерняя структура ВЭБ.РФ). "С 2015 по 2020 год фонд набрал хорошую скорость. Наш масштабный проект в помощь малым предпринимателям по переводу бизнеса в онлайн стартовал именно на Дальнем Востоке. Функционал созданного ФРДВ интернет-сервиса для инвесторов в аквакультуру решено расширить на Арктику - эта работа отмечена правительством, такой опыт по созданию и внедрению цифровых сервисов будет очень востребован и в масштабах макрорегиона, и по всей стране", - сказал председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

В 2011-2013 годах, до работы в ФРДВ, Чекунков был директором, членом правления и инвестиционного комитета в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ). Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев уверен в том, что опыт нового главы Минвостокразвития РФ в работе с ведущими российскими и иностранными партнерами, а также в реализации значимых проектов позволит увеличить приток инвестиций на Дальний Восток и в Арктику, воплотить важнейшие и социально значимые проекты, обеспечив ускоренное развитие региона.

По словам губернаторов, возглавляя с октября 2014 года ФРДВ, Чекунков принял активное участие в развитии дальневосточных регионов. "При поддержке ФРДВ на территории Сахалинской области уже реализован ряд проектов. Например, льготное финансирование привлекалось для строительства ГРЭС-2 и обновления подвижного состава железных дорог. Совместно с фондом мы занимаемся формированием инвестиционной повестки острова, улучшением жизни сахалинцев и курильчан ", - рассказал глава Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев также считает, что на посту гендиректора ФРДВ Чекунов проявил себя как успешный управленец. "Под его руководством реализовывались крупные инвестиционные проекты, получали новую жизнь и вектор развития важные начинания, над которыми трудились серьезные команды. Он - человек дела, готовый работать на успех развития Дальнего Востока и каждого его региона", - заявил Николаев.

Полезные ископаемые и экология

Главы регионов Дальнего Востока положительно оценили и работу теперь уже бывшего министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Козлова. Они рассчитывают, что его опыт позволит теперь выстроить успешную работу на посту министра природных ресурсов РФ и решить экологические проблемы макрорегиона.

"Уверен, что его опыт [Козлова] на посту министра по развитию Дальнего Востока и Арктики позволит грамотно выстроить работу ведомства и решить многие проблемы, связанные в том числе с экологией. Работы предстоит много, однако, как профессионал своего дела, Александр Александрович сумеет справиться с поставленными задачами", - отметил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

По мнению губернатора Забайкальского края Александра Осипова, Козлов обладает необходимым опытом для работы в Минприроды - в 2000-2010 годах он работал на разных должностях в компании "Амурский уголь" (дочернее предприятие холдинга "Русский уголь"), в итоге возглавив ее в 2010 году. "Он практик с большим опытом работы с полезными ископаемыми: руководил крупными организациями по их добыче, прекрасно знает, как это влияет на развитие экономики, какие надо решать вопросы, насколько важны все вопросы, связанные с природными ресурсами для жизни людей", - сказал Осипов.

При этом глава Забайкалья заявил, что рассчитывает на поддержку нового министра в решении региональных вопросов, связанных с природными ресурсами. "Это и экология, и чистый воздух, это рациональная, оптимальная их разработка", - пояснил он.

В 2011 году Козлов перешел на государственную службу в правительство Амурской области и был назначен первым заместителем министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Амурской области. В августе того же года стал исполняющим обязанности министра. В начале 2014 года Козлов стал сначала первым заместителем главы администрации Благовещенска, а затем и.о. руководителя мэрии, и с 2014 по 2015 год был мэром города. В 2015-м его избрали губернатором Амурской области, и он работал на этом посту до назначения министром РФ по развитию Дальнего Востока в мае 2018 года.

По оценке действующего губернатора Амурской области Василия Орлова, на посту главы Минвостокразвития Козлов многое сделал, чтобы проекты, которые реализуют в Приамурье, выполнялись полностью и в установленные сроки. "Надеюсь, что на новом посту у него будет много интересных задач, проектов и что они, в том числе, будут связаны с Приамурьем, ведь в наших недрах - вся таблица Менделеева, есть большие перспективы для сотрудничества с Минприроды РФ. [Региональное] министерство природы очень плотно работает с федеральным министерством, последние наши инициативы - это борьба с незаконной золотодобычей и сохранение экологии. Над этими задачами нам предстоит работать в первую очередь", - заключил Орлов.