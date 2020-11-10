Москва планирует потратить 73 млрд рублей на безопасность дорожного движения за три года

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Около 73 млрд рублей предусмотрено в проекте бюджета Москвы на 2021-2023 гг. на обеспечение безопасности дорожного движения в столице. Об этом сообщила во вторник в ходе совместного заседания комиссий Мосгордумы замруководителя департамента финансов города Москвы Светлана Губанова.

"В целях повышения уровня безопасности дорожного движения продолжится модернизация и эксплуатация интеллектуальной транспортной системы, реконструкция и строительство светофорных объектов ежегодно, развитие системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, на что в трехлетний период запланировано 72,7 млрд рублей. За счет указанных средств будет осуществляться эксплуатация 4,8 тыс. комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, обеспечиваться функционирование 44 тыс. светофоров, 2,7 тыс. видеокамер системы телеобзора, техническое обслуживание и ремонт более 472 тыс. технических средств организации дорожного движения", - сообщала Губанова.

Также, по ее словам, на реализацию комплекса мероприятий, направленных на обеспечение транспортного обслуживания населения на Малом кольце Московской железной дороги запланировано 8,5 млрд рублей. Планируемые бюджетные ассигнования позволят содержать 20 транспортно-пересадочных узлов и четыре внеуличных перехода на Московском центральном кольце. Также на создание и содержание единого парковочного пространства запланированы средства в объеме 22,8 млрд рублей, эти средства должны обеспечить содержание и эксплуатацию созданных плоскостных парковок, к концу 2021 года их будет более 170.

"На обеспечение населения города Москвы общественным прокатом велотранспорта на трехлетний период запланированы бюджетные ассигнования в объеме 900 млн рублей. В связи с возросшим интересом пользователей к системе велопроката в 2021 году планируется ввод 100 новых станций велопроката, их общее количество составит 729, а количество велосипедов на этих станциях - 7 511", - сказала Губанова.

Она добавила, что в сложившейся экономической ситуации городская поддержка таксомоторных перевозок и услуг каршеринга в городе Москве становится как никогда актуальной. В 2021-2023 годах на предоставление операторам каршеринга и таксомоторным компаниям запланированы субсидии на уплату части лизинговых платежей по договорам финансовой аренды или уплату части процентов по кредитным договорам по 300 млн рублей ежегодно.