Reuters: валюта Перу упала до минимума за 18 лет после решения об импичменте президента

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 10 ноября. /ТАСС/. Курс нового соля - национальной валюты Перу - по отношению к доллару опустился на 1,4% на открытии торгов на следующий день после того, как Конгресс (национальный парламент) южноамериканской республики объявил импичмент президенту страны Мартину Вискарре. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters.

По его данным, речь идет о минимальном значении курса перуанской валюты за последние 18 лет. За один доллар сейчас дают 3,63 соля, в то время как в понедельник торги закрылись на значении 3,58 соля за доллар. Перуанские государственные облигации также начали падать в цене.

В понедельник вечером парламент Перу проголосовал за отстранение Вискарры от должности президента страны в связи с обвинениями в коррупции, выдвинутыми в его адрес. Инициативу об импичменте поддержали 105 из 130 депутатов при необходимых 87 голосах. Вискарра заявил, что подчинится этому решению, хотя и не согласен с ним. Политика обвиняют в получении взятки в размере более чем $600 тыс. при заключении контрактов на строительство больницы и еще одного объекта инфраструктуры.

В соответствии с законодательством страны полномочия главы исполнительной власти теперь должен принять спикер парламента Мануэль Мерино де Лама. Ожидается, что его приведение к присяге состоится во вторник в 17:00 по местному времени (01:00 среды мск). В нескольких перуанских городах в ночь на вторник прошли акции протеста. В них участвовали в общей сложности несколько тысяч человек, выступающих против смещения Вискарры с президентского поста.