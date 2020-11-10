Онлайн-оформление доступа к общераспространенным ископаемым в Арктике начнут с 2021 года

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Оформить в пользование участки недр с общераспространенными полезными ископаемыми в Арктике можно будет онлайн с 2021 года, сообщил первый заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков.

"Мы сейчас приступили к подготовке уже законодательных изменений и [создания] цифрового сервиса, который позволит все процедуры, связанные с получением общераспространенных полезных ископаемых, перевести в электронный вид и сократить срок их получения до 2-3 месяцев. В следующем году такой сервис в Арктике уже заработает", - сказал Крутиков на заседании Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации на тему "Перспективы цифрового развития регионов Арктической зоны".

Крутиков пояснил, что сейчас многие инвесторы зачастую сталкиваются с проблемой получения доступа к тем ресурсам, которые необходимы им для осуществления проектов. "Сегодня доступ к общераспространенным полезным ископаемым - это региональные полномочия, процессы, к сожалению, построены не очень прозрачно. Для понимания: средний срок от заявки до выхода на такое месторождение - два года. Лучший [срок] - его добилась одна из наших ведущих госкомпаний в Арктике - получила такое месторождение за один год, это лучший показатель из всех, что мы видели", - сказал он.

Президент России Владимир Путин 13 июля подписал пакет федеральных законов о системе преференций в Арктике. Благодаря его принятию российская Арктика становится крупнейшей в стране и мире экономической зоной площадью почти 5 млн квадратных километров с конкурентоспособным набором преференций. Для резидентов сокращаются сроки проведения плановых проверок, упрощается их механизм. В Арктической зоне применяется таможенная процедура свободной таможенной зоны. Законы предполагают предоставление резидентам Арктической зоны льгот по федеральным, региональным и местным налогам, а также введение пониженных тарифов страховых взносов.