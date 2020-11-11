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Российско-индонезийский форум в рамках "Иннопром онлайн". Видеотрансляция

Эксперты обсуждают ключевые проекты между двумя странами и наиболее перспективные отрасли и точки роста экспорта

 "Иннопром"/ТАСС

Российско-индонезийский промышленный форум проходит на платформе "Иннопрома". Эксперты в режиме онлайн обсуждают ключевые проекты между двумя странами, наиболее перспективные отрасли и точки роста экспорта, а также то, как облегчить условия работы для бизнеса на рынке. 

В число спикеров вошли врио директора департамента стран Азии, Африки, Латинской Америки Минпромторга России Алексей Мешков, торговый представитель Российской Федерации в Республике Индонезия Сергей Россомахов, директор департамента морской индустрии, транспортного и оборонного оборудования (IMATAP) Министерства промышленности Республики Индонезия Путу Хули Ардика, председатель комитета по России и СНГ Индонезийской торгово-промышленной палаты Республики Индонезия (KADIN) Дидит Ратам, президент PT Regio Aviasi Industri Агунг Нугрохо, директор PT. Pusaka Bumi Transportasi Бамбанг Нурёно, вице-президент PT. Hutama Karya (Persero) Рози Ринджаяди, заместитель генерального директора по экспортным продажам ТД "СТМ" Андрей Бардиж, директор ТД КАМАЗ в Индонезии Сергей Галстян, директор по связям с общественностью, продвижению и протоколу BP Batam Денди Густинандар.

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ИндонезияРоссияИннопром онлайн 2020
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