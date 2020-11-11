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Российско-итальянский форум в рамках "Иннопром онлайн". Видеотрансляция

В числе тем дискуссии - развитие экспорта, двустороннее промышленное и технологическое сотрудничество

 "Иннопром"/ТАСС
​​​​​Российско-итальянский промышленный форум проходит на платформе "Иннопрома". Спикеры обсуждают наиболее перспективные отрасли для наращивания сотрудничества между двумя странами, оценивают влияние пандемии на роль России и Италии в глобальных производственных цепочках. Также в числе тем дискуссии - развитие экспорта, двустороннее промышленное и технологическое сотрудничество.

В числе спикеров заявлены торговый представитель Российской Федерации в Итальянской Республике Игорь Караваев, первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов, президент Confindustria Russia Эрнесто Ферленги, директор Московского представительства ИРТП Мариза Флорио, вице-президент по продажам ООО "Даниели Волга" Артем Полулях.

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