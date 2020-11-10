Российский рынок акций продолжил подъем

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Российский рынок акций во вторник продолжил позитивную динамику. Так, индекс Мосбиржи по итогам торгового дня поднялся на 0,36% - до 2998,61 пункта. При этом в ходе торгов индекс Мосбиржи протестировал психологический рубеж 3000 пунктов впервые с начала сентября. Индекс РТС из-за ослабления российской валюты просел на 0,28% - до 1232,78 пункта.

Курс доллара на 19:43 мск растет на 0,16% - до 76,4106 руб., евро - снижается на 0,02%, до 90,2285 руб.

"Российский рынок акций во вторник показал смешанную динамику, умеренные покупки преобладали, индекс Мосбиржи впервые с лета вернулся в район круглой отметки 3000 пунктов", - отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

Драйвером роста в значительной мере выступила подорожавшая нефть, поясняет аналитик "Фридом финанса" Александр Осин. Так, Brent росла на 2% - до $42,86 за баррель.

Благодаря росту цен на нефть лидерами российского рынка были акции нефтяных компаний. В частности, прибавляли в цене бумаги "Татнефти" (+4,74%) и "Роснефти" (+4,56%).

В то же время защитные акции, а также акции технологических компаний остаются лидерами падения. Возглавляют снижение бумаги "Яндекса" (-4,52%), Polymetal (-4,03%) и "М.Видео" (-3,05%).

Рынок завтра

В середине недели на рынках могут сохраниться умеренно позитивные настроения. Вместе с тем тревожные показатели по распространению COVID-19 и новые вводимые на этом фоне ограничения могут сдерживать покупателей, считает Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

В среду, 11 ноября, ожидается публикация данных по британской экономике и ежемесячного отчета ОПЕК.

По оценкам "БКС Мир инвестиций", индекс Мосбиржи в среду сформируется в диапазоне 2925-3025 пунктов, доллар - на уровне 76-77,2 руб.

В "Фридом финанс" полагают, что в среду вновь преобладают шансы повышения рынка под влиянием динамики сырьевого сегмента. Целевые уровни закрытия завтрашних торгов для индекса Мосбиржи - 2900-3110 пунктов, по курсу доллара - 73,85-78,25 руб., евро - и 89,15-91,8 руб.

По мнению главного исполнительного директора "ВТБ капитал инвестиции" Владимира Потапова, в дальнейшем прогресс в разработке вакцины будет способствовать возвращению интереса инвесторов к рисковым активам, "учитывая, что риски неопределенности после завершения президентских выборов в США остаются позади".