Продажи на платформах Alibaba с начала скидок по случаю Дня холостяка превысили $56 млрд

ШАНХАЙ, 10 ноября. /ТАСС/. Общий объем продаж компаний за первые тридцать минут тотальной распродажи по случаю Дня холостяка (11 ноября) на принадлежащей компании Alibaba площадке Tmall, включая дополнительные три дня акции, которые были объявлены в этом году (1-3 ноября), превысил 372,3 млрд юаней (около $56,4 млрд). Такие данные Alibaba были зафиксированы к указанному времени на табло в прямом эфире в среду по каналам Центрального телевидения Китая.

Пиковое значение через несколько минут после начала продаж после 0:00 по местному времени 11 ноября (19:00 мск 10 ноября) достигло 583 тыс. заказов в секунду.

В этом году тотальная распродажа на платформах Alibaba проходит не только 11 ноября. Ранее компания объявила о том, что к акции было добавлено три дополнительных дня - с 1 по 3 ноября, что позволило покупателям получить доступ к большему числу товаров и скидок. За 1 час 51 минуту с момента начала предварительной распродажи в эти три дня, согласно статистике Alibaba, онлайн-продажи около сотни брендов на платформе Tmall превысили 100 млн юаней (свыше 14 млн долларов) на одну компанию. Соответствующий показатель в прошлом году на 11 ноября был достигнут 148 брендами за первые два часа.

Согласно последним данным от Alibaba, в этом году 11 ноября за время распродаж покупатели смогут получить скидки примерно на 16 млн различных товаров, 3 млн из которых относятся к товарам, которые только что поступили на рынок электронной торговли. На платформе Tmall, в частности, покупатели получат возможность приобрести товары свыше 250 тыс. брендов, 2 600 из них - новые зарубежные бренды.

День тотальной распродажи, называемый в Китае Днем холостяка, или Всемирным днем шопинга, с 2009 года традиционно проводится на площадках Alibaba 11 ноября. В этот день в течение 24 часов магазины значительно снижают цены на всех торговых онлайн-площадках компании.

В 2019 году глобальная распродажа, организованная Alibaba, установила новый рекорд: общий объем продаж компаний-участников составил 268,4 млрд юаней (около $38,4 млрд), что на 26% больше показателя 2018 года.