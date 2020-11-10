Самарский бизнес и население получили меры поддержки на 24 млрд рублей во время пандемии

САМАРА, 10 ноября. /ТАСС/. Бизнес и население Самарской области обеспечили мерами поддержки из-за пандемии на сумму более 24 млрд рублей, сообщили в пресс-службе правительства области со ссылкой на главу региона Дмитрия Азарова.

"Суммарно со средствами федерального бюджета на меры поддержки экономики, социально-незащищенных граждан, борьбу с пандемией, на укрепление системы здравоохранения потрачено более 24 млрд рублей. И это в условиях, когда мы не досчитываемся средств по доходам областного бюджета", - сказал Азаров.

На федеральные меры поддержки для семей с детьми, а также на пособие по безработице и безработных родителей с детьми в области направлено около 17,1 млрд рублей. Такие данные были приведены сегодня в докладе регионального министра экономического развития и инвестиций Дмитрия Богданова на заседании облправительства. На региональном уровне для поддержки жителей было использовано 742,6 млн рублей.

Для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в Самарской области на федеральном уровне было выделено около 33,6 млрд рублей. Самой востребованной мерой оказались субсидии на поддержку занятости и неотложные нужды, а также отсрочка по уплате налогов, их списание за II квартал для МСП из пострадавших отраслей. На региональном уровне для поддержки МСП было направлено 567,7 млн рублей.