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Apple представила собственный процессор M1

Как заявили на презентации, M1 - "это первый чип, созданный специально для Mac"
Вице-президент Apple по разработке оборудования Джон Тернус Apple Inc./Handout via REUTERS
Описание
Вице-президент Apple по разработке оборудования Джон Тернус
© Apple Inc./Handout via REUTERS

НЬЮ-ЙОРК, 10 ноября. /ТАСС/. Американская компания Apple представила во вторник процессор собственного производства для компьютеров и ноутбуков. Трансляция велась на сайте компании.

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Процессор получил название M1. Как заявили на презентации, M1 - "это первый чип, созданный специально для Mac". "Это удивительно функциональный чип", - отметил представитель компании.

Apple в июне заявила о планах выпускать компьютеры и ноутбуки с процессорами собственного производства. Глава корпорации Тим Кук назвал это "историческим моментом для компании". До этого в компьютерах и ноутбуках Apple уже около 15 лет применялись процессоры от компании Intel. В смартфонах iPhone и планшетах iPad Apple использует собственные чипы.

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