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Apple представила новый ноутбук с процессором собственного производства

В компании отметили, что применение новых процессоров M1 обеспечивает "удивительную производительность"
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© AP Photo/Mark Lennihan

НЬЮ-ЙОРК, 10 ноября. /ТАСС/. Американская компания Apple продемонстрировала во вторник ноутбук MacBook Air с процессором собственного производства. Трансляция велась на сайте компании.

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По словам представителей Apple, ноутбук "мощнее, чем 98%" других аналогичных устройств от производителей, которые были проданы прошлом году. Применение новых процессоров M1 обеспечивает "удивительную производительность", отметили в компании.

Apple в июне заявила о планах выпускать компьютеры и ноутбуки с процессорами собственного производства. Глава корпорации Тим Кук назвал "это историческим моментом для компании". До этого в компьютерах и ноутбуках Apple уже около 15 лет применялись процессоры от компании Intel. В смартфонах iPhone и планшетах iPad Apple использует собственные чипы.

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