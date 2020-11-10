Apple представила новый ноутбук с процессором собственного производства

По словам представителей Apple, ноутбук "мощнее, чем 98%" других аналогичных устройств от производителей, которые были проданы прошлом году. Применение новых процессоров M1 обеспечивает "удивительную производительность", отметили в компании.

Apple в июне заявила о планах выпускать компьютеры и ноутбуки с процессорами собственного производства. Глава корпорации Тим Кук назвал "это историческим моментом для компании". До этого в компьютерах и ноутбуках Apple уже около 15 лет применялись процессоры от компании Intel. В смартфонах iPhone и планшетах iPad Apple использует собственные чипы.