Moody's: запуск цифрового рубля в РФ может привести к оттоку средств со счетов в банках

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Запуск цифрового рубля в России может вызвать отток средств со счетов в банках, говорится в материале международного рейтингового агентства Moody's.

"Перераспределение средств между банковскими депозитами и цифровыми рублями вызовет частичный отток средств клиентов со счетов коммерческих банков. Это может привести к повышению процентных ставок по банковским депозитам для удержания клиентов и, в конечном итоге, приведет к увеличению стоимости фондирования, что негативно отразится на кредитоспособности банков", - говорится в материале.

Кроме того, комиссионные доходы банков от транзакций могут возрасти, поскольку клиенты будут совершать больше операций с цифровыми рублями через счета в ЦБ РФ, а не через счета в коммерческих банках.

В материале поясняется, что три основных формы цифровой валюты: модель прямой цифровой валюты центрального банка, косвенная модель, предполагающая только некоторое участие банка, и гибридная модель, которая будет представлять собой комбинацию первых двух моделей. Пока ЦБ не сообщил о выбранной модели и не принял окончательного решения о внедрении цифрового рубля.

В первой модели граждане и компании смогут проводить операции с цифровой валютой через ЦБ без посредничества банков. Если суммы операций не будут ограничены, то клиенты, скорее всего, предпочтут пользоваться безрисковыми цифровыми рублями и уменьшат суммы своих депозитов в обычной валюте.

Косвенная модель предполагает, что ЦБ предоставит банкам или платежным системам роль посредников, а депозиты в цифровых рублях будут храниться на счетах в банках. В этом случае пользователь цифрового рубля будет иметь право требования к коммерческому банку, а не к ЦБ РФ. Косвенная модель представляется аналитикам Moody's более выгодной для банков, чем прямая модель, при этом розничные клиенты могут и не ощутить большой разницы между моделями.