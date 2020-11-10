Минсельхоз США повысил прогнозы по урожаю и экспорту пшеницы РФ в 2020-2021 сельхозгоду

10 ноября. /ТАСС/. Министерство сельского хозяйства США вновь повысило прогноз по урожаю и экспорту пшеницы России в 2020-2021 сельскохозяйственном году (с 1 июля 2020 года по 30 июня 2021 года), на этот раз оценки увеличены на 0,5 млн тонн каждая. Об этом говорится в ноябрьском обзоре министерства, опубликованном на его сайте.

Новая оценка урожая составляет 83,5 млн тонн против 83 млн тонн в октябре и 78 млн тонн в сентябре. Прогноз по экспорту пшеницы составляет 38,5 млн тонн против 38 млн тонн месяцем ранее.

В документе также отмечается, что экспорт пшеницы из США может составить 27 млн тонн, что соответствует оценке предыдущего месяца. Прогноз по экспорту пшеницы из стран Евросоюза повышен с 25,5 до 26 млн тонн. Таким образом, по оценке министерства, Россия может в текущем сезоне вернуть себе мировое лидерство по экспорту пшеницы, которого она лишилась в 2019-2020 сельхозгоду. В прошлом сезоне, по данным министерства, экспорт пшеницы из России составил 34,5 млн тонн, из стран Евросоюза - 38,4 млн тонн.

Согласно ожиданиям Минсельхоза РФ, урожай зерна в России в 2020 году составит более 125 млн тонн, в том числе 82 млн тонн пшеницы. По данным вице-премьера России Виктории Абрамченко, экспорт зерна из России в текущем сельхозгоду может составить порядка 50 млн тонн.