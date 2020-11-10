ВЭБ.РФ: декларация саммита ШОС поможет расширить применение расчетов в нацвалютах

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Московская декларация Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), принятая во вторник по итогам саммита, будет способствовать переходу на расчеты в национальных валютах. Такое мнение высказал журналистам заместитель председателя ВЭБ.РФ Даниил Алгульян.

"Принятая сегодня Московская декларация позволит усилить взаимодействие стран организации в сфере экономики, - заявил зампред ВЭБ.РФ, являющегося в 2020 году председателем Межбанковского объединения ШОС. - Декларация ускорит работу над расширением практики использования национальных валют, что будет способствовать не только укреплению финансового суверенитета стран-участниц торговли, но и развитию рынков капитала, повышению инвестиционного потенциала и уровня экономического роста, усилению региональной экономической интеграции". "Переход на расчеты в национальных валютах - это объективно назревшая необходимость в ШОС", - уверен Алгульян.

Ранее во вторник президент Владимир Путин и другие лидеры стран ШОС приняли декларацию по итогам саммита. В ней, в частности, отмечено, что государства ШОС поддерживают раскрытие потенциала Делового совета и Межбанковского объединения ШОС, совместные инициативы деловых кругов по активизации сотрудничества в целях реализации проектов в области финансов, высоких технологий, транспортно-коммуникационной инфраструктуры, энергетики и инвестиций на ШОСовском пространстве. Лидеры отметили инициативы российской стороны по разработке и принятию Межбанковским объединением ШОС дорожной карты по преодолению последствий пандемии для экономик государств - членов ШОС, а также совместных подходов к вопросу использования национальных валют во взаимных расчетах между заинтересованными государствами ШОС.

Эти документы были финализированы 30 октября на итоговой встрече Совета межбанковского объединения ШОС, которая прошла в Москве в режиме видеоконференцсвязи под председательством главы госкорпорации развития России "ВЭБ.РФ" Игоря Шувалова.

О дорожной карте

Дорожная карта по преодолению последствий пандемии предполагает создание новых точек экономического роста, стимулирование торговли и инвестиций на пространстве Шанхайской организации сотрудничества. Предлагается, в частности, активный обмен опытом антикризисных мер, поддержка компаний и отраслей, субъектов малого и среднего бизнеса, формирование базы потенциальных проектов для совместного инвестирования, разработка механизма и инструментов долгосрочного кредитования инфраструктурных проектов, имеющих высокий эффект для реализации целей устойчивого развития, стимулирование рынка зеленого финансирования и уделение повышенного внимания проектам, помогающим реализовать цели устойчивого развития ООН.

Что касается совместных подходов к вопросу расширения использования национальных валют на пространстве ШОС, то в этом документе банки развития организации признают важность расширения кредитования в нацвалютах и их приоритетного использования при реализации совместных проектов, а также полагают целесообразным объединить усилия для создания механизмов взаимного доступа к ликвидности в национальных валютах.