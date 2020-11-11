Госдума рассмотрит новую методику расчета МРОТ и повышение возраста молодежи

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в среду обсудит в первом чтении бюджетообразующий правительственный законопроект о новой методике расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума с 1 января 2021 года.

Со следующего года оба этих показателя предлагается рассчитывать исходя не из потребительской корзины, а из медианного дохода (половина работающих получает больше этой величины, половина - меньше). Размер МРОТ будет составлять 42% от медианной заработной платы - 12 792 рублей (сейчас - 12 130 рублей, рост на 5,5%), а прожиточного минимума в целом по РФ - 11 653 рублей (рост на 3,7%). По оценкам Минтруда РФ, повышение МРОТ затронет 3,9 млн человек.

Документ устанавливает возможность пересмотра соотношения прожиточного минимума и медианного дохода и соотношения МРОТ и медианной заработной платы (42%) не реже одного раза в пять лет. При этом величина прожиточного минимума трудоспособного населения составит 109% от прожиточного минимума на душу населения в целом по РФ, прожиточного минимума пенсионеров - 86%, прожиточного минимума детей - 97%.

Госдума также рассмотрит в среду в первом чтении проект базового закона о молодежной политике в РФ, который повышает возраст молодежи до 35 лет. Документ носит правоустанавливающий характер в сфере молодежной политики, создает фундамент для регулирования правоотношений на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.

Кроме того, законопроект призван закрепить единый понятийный аппарат, используемый в сфере молодежной политики, в том числе понятия "молодежь (молодые граждане)", "молодая семья", "молодежные общественные объединения". Он определяет единые возрастные критерии: к молодежи будут относиться люди в возрасте от 14 до 35 лет (сейчас - до 30 лет). Таким образом, численность молодежи в РФ увеличится на 12,7 млн человек и достигнет 41 млн, благодаря этому больше граждан России смогут воспользоваться мерами поддержки, предусмотренными государством, отмечают разработчики инициативы.

Пациенты без сознания

Среди резонансных инициатив в повестке депутатов значится и правительственный законопроект, который возлагает на медучреждения обязанность сообщать правоохранительным органам о поступлении пациентов без сознания, личность которых не установлена, при отсутствии признаков совершения против них преступлений. Соответствующие поправки предлагается внести в закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". Как отмечают авторы инициативы, найти без вести пропавшего человека в медучреждении, не считая предполагаемых жертв преступлений, "возможно только путем запроса сведений из медицинской организации, что влечет за собой многократное увеличение сроков розыска указанных лиц".

Согласно порядку информирования, медицинские организации должны передавать МВД сведения о поступлении пациентов при наличии у них определенных признаков причинения вреда здоровью из-за совершения противоправных действий. Однако такая обязанность не предусмотрена, если пациент по состоянию здоровья, в силу возраста или из-за других причин не может сообщить данные о своей личности, а также в случае смерти пациента, личность которого не установлена. "Таким образом, имеется необходимость законодательного закрепления правовых оснований для медицинских организаций сообщать сведения об указанных категориях лиц, личность которых не установлена. Законопроект разработан в целях создания таких правовых оснований", - указано в пояснительной записке.