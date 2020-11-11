Форум "Сильные идеи для нового времени" открывается в Москве

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Лучшие идеи для развития экономики, социальной и технологической сфер России будут представлены на форуме "Сильные идеи для нового времени", который открывается в среду в Центре международной торговли Москвы и включает трехдневную программу, сообщили ТАСС организаторы мероприятия.

Форум проходит в смешанном формате, это включает и личное присутствие ограниченного числа участников, и взаимодействие с теми, кто подключится по видеосвязи. Такой формат выбран, чтобы исключить риски распространения коронавирусной инфекции.

Бейджи для прохода на площадку, как убедились корреспонденты ТАСС, выдаются только при предъявлении справки, подтверждающей отрицательный результат лабораторного исследования на коронавирусную инфекцию методом ПЦР-тестирования. Справка должна быть получена не ранее чем за 72 часа до момента получения бейджа. Принимаются документы только от лабораторий, включенных в перечень на сайте Роспотребнадзора, и государственных медицинских учреждений.

Втрое больше идей

За время подготовки к форуму было собрано около 15 тыс. идей для развития экономики, социальной и технологической сфер России. Они были разбиты по семи направлениям: "Современная экономика", "Новая технологическая стратегия", "Новые компетенции", "Новое городское развитие", "Новая социальная стратегия", "Новая молодежная повестка", "Новые идеи для бизнеса".

Число представленных идей превысило все прогнозные ожидания, и по мере их изучения организаторы поняли, что отобрать лишь 100 невозможно. Именно поэтому в финальный список идей вошло в три раза больше.

В первую группу попали предложения, отобранные с учетом мнения региональных, федеральных и международных экспертов. Еще одна группа - это идеи-лидеры по рейтингу общественной поддержки среди всех треков на крауд-платформе idea.asi.ru. Третью группу составили идеи, которые Агентство стратегических инициатив (АСИ) планирует включать в собственные планы работы.

Сто человек, чьи идеи попадают одновременно в несколько групп, приглашены для участия в очных мероприятиях форума. При этом все 300 авторов идей получат возможность представить их в рамках проведения питч-сессий: в период с ноября по февраль будет организована серия презентаций с привлечением представителей федеральных органов власти, институтов развития, банков и компаний, а также профильных экспертов.

На поддержку от АСИ, Фонда Росконгресс и партнеров форума могут рассчитывать авторы всех без исключения идей. Также многие из предложений вынесены на региональный уровень и рассмотрены представителями управленческих команд, а более 670 идей уже получили поддержку.

"Мы хотим, чтобы наш форум стал по-настоящему глобальным с точки зрения обсуждаемых тем. Ведь это первая площадка, которая затронет повестку третьего десятилетия. Сбор идей на крауд-платформу уже продемонстрировал колоссальный запрос на изменения. Мы увидели, как много в России амбициозных людей, которые готовы думать, вносить перспективные предложения и делать реальные шаги для того, чтобы повысить качество жизни и в своем регионе, и в стране в целом. Уже сейчас вокруг идей и проектов формируются целые команды, которые готовы сами их реализовывать, а мы - поддержать", - сказала ТАСС глава АСИ Светлана Чупшева в преддверии открытия форума.

Деловая программа

Программа форума "Сильные идеи для нового времени" включает пленарное заседание, презентации идей и дискуссии по семи направлениям, которые соответствуют тем семи трекам, на которые изначально подавались все предложения.

В ходе дискуссий участники обсудят вызовы, ставшие актуальными для России и мира в 2020 году, и возможные способы их решения. В частности, стратегии для поиска баланса между сохранением экономики и борьбой с пандемией, развитие технологического сотрудничества России с другими странами и драйверы технологического развития в регионах, изменения на рынке труда, работу системы социального обеспечения и социальную ответственность в эпоху пандемии, развитие молодежного предпринимательства и креативной экономики.

Кроме того, на форуме подведут итоги регионального этапа отбора сильных идей. Основной фокус сессии - сотрудничество федеральных органов исполнительной власти, институтов развития, вузов и регионов РФ по поддержке и реализации отобранных в регионах идей

Как ранее говорил советник президента РФ, секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков, мероприятие будет чрезвычайно масштабным - по географии участников, количеству прорывных идей, насыщенности деловой программы в онлайн и офлайн форматах, а также по уровню представленности делового, научного и экспертного сообществ, институтов развития, малого и среднего бизнеса, федеральной и региональной власти. Он отмечал, что на повестке - развитие страны, от поддержки молодежи до развития технологической сферы, от мировых вопросов борьбы с пандемией до городского благоустройства. Кобяков высказывал уверенность, что "это уникальное объединение усилий, компетенций, инвестиций послужит скорейшему достижению национальных целей во всех отраслях экономики и общественной жизни".

По данным организаторов, участие в работе сессий, в частности, примут первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, глава Ростуризма Зарина Догузова, мэр Москвы Сергей Собянин, председатель госкорпорации "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов, гендиректор АСИ Светлана Чупшева, федеральные министры и губернаторы ряда регионов РФ.

Форум организован Агентством стратегических инициатив и Фондом Росконгресс. ТАСС является стратегическим информационным партнером мероприятия и обеспечивает работу официального медиабанка форума.