Роспотребнадзор напомнил, как правильно выбирать косметику и духи

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Роспотребнадзор при выборе косметики и парфюмерии советует обращать внимание на срок годности товара, изучить его состав и противопоказания для применения. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства во Всемирный день шопинга.

"При выборе косметики и парфюмерии в первую очередь стоит обратить внимание на срок годности парфюмерно-косметического товара. Продавец обязан передать его покупателю с таким расчетом, чтобы он мог быть использован по назначению до истечения срока годности. После этого необходимо изучить обязательные сведения для этой группы товаров: название косметики, ее компонентный состав, эффект, который она оказывает, характер действия косметики, применение, противопоказания для применения, способы и условия хранения, объем или масса, уточнить сведения о государственной регистрации", - говорится в сообщении.

Перед покупкой с ароматом парфюмерии можно ознакомиться с помощью пробников. Этикетка изделия должна содержать информацию о его названии, производителе и стране изготовления, объеме, сроке годности и номере партии. Там также должен быть описан состав продукта, инструкция по применению и меры предосторожности, возможные противопоказания.

В ведомстве отметили, что парфюмерию и косметику нужно выбирать тщательно, поскольку они не подлежат обмену. "Покупателю парфюмерной продукции необходимо знать, что вернуть такой товар в магазин можно только в том случае, если в нем есть недостатки, либо если при покупке не была предоставлена необходимая и достоверная информация о товаре. При этом покупатель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему вследствие продажи товара ненадлежащего качества", - пояснили в Роспотребнадзоре.