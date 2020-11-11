Биржевые индексы в Нью-Йорке менялись разнонаправленно

НЬЮ-ЙОРК, 11 ноября. /ТАСС/. Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже к закрытию сессии во вторник менялись разнонаправленно.

Согласно данным на сайте торговой площадки, промышленный индекс Dow Jones вырос на 262,95 пункта (+0,90%) и остановился на уровне 29 420,92. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, понизился на 4,97 пункта (-0,14%), до отметки 3 545,53. Индекс электронной биржи NASDAQ опустился на 159,93 пункта (-1,37%), до уровня 11 553,86.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI к закрытию сессии выросла на 0,10% - до $41,4 за баррель. Стоимость фьючерсов на золото снизилась на 0,24% - до $1 871,7 за тройскую унцию.

На настроения участников рынка основное влияние оказывает распространение коронавируса, отметила газета The Wall Street Journal, комментируя итоги сессии. "Седьмой день подряд в США регистрируется более чем 100 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, и число больных, поступающих в больницы, резко возросло, - уточнила газета. - Все это стало поводом для предположений о том, что власти штатов Калифорния и Нью-Йорк могут ввести вновь меры санитарного контроля для предотвращения распространения коронавируса".

Кроме того, факторами, оказывающими влияние на ситуацию на рынке, стали ожидания пакета мер по стимулированию экономики и перспективы создания вакцины. По мнению руководителя департамента рыночной стратегии в компании Natixis Investment Managers Эсти Двек, в случае, если вакцина вскоре появится в широком доступе, и в экономике США появится тенденция к оживлению, то законодатели в Конгрессе будут менее склонны принимать крупный пакет мер по экономическому стимулированию. "Информация об успехах в разработке вакцины подкрепляет позиции республиканцев, пытающихся отсрочить принятие пакета стимулирующих мер или уменьшить его масштабы", - отметила она в интервью The Wall Street Journal.