Титов предложил в 10 раз повысить пороги дохода и ущерба в "антикартельной" статье УК РФ

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов направил письмо спикеру Госдумы Вячеславу Володину с предложением внести ряд поправок к внесенному правительством "антикартельному" законопроекту, в частности, в 10 раз поднять пороги дохода и ущерба. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе бизнес-омбудсмена.

Законопроект "О внесении изменений в ст. 178 УК РФ "Ограничение конкуренции" и ст. 151 УПК РФ "Подследственность" призван унифицировать антимонопольное, уголовное и уголовно-процессуальное законодательство.

"Законопроектом предлагается повысить в ст. 178 УК РФ пороги дохода и ущерба в два раза, однако определять доход предлагается как выручку от реализации товаров, извлеченную всеми участниками ограничивающего конкуренцию соглашения, без вычета расходов. Подобная методология, как указал Титов, приведет к значительному снижению установленных порогов уголовной ответственности за картели. Поэтому он предлагает определить доход как добавленную стоимость от реализации товара, на рынке которого совершено правонарушение, полученную каждым участником ограничивающего конкуренцию соглашения", - сказали в пресс-службе, комментируя содержание письма.

Сегодня в этой статье крупным считается доход, превышающий 50 млн рублей, особо крупным - выше 250 млн рублей. Крупный ущерб - выше 10 млн рублей, особо крупный - выше 30 млн рублей. Уполномоченный предложил поднять пороги крупного и особо крупного дохода до 500 млн и 1 млрд рублей соответственно, крупного и особо крупного ущерба - до 100 млн и 300 млн рублей, уточнили в пресс-службе.

Помимо этого, бизнес-омбудсмен предложил законодательно разделить картельные сговоры на товарных рынках и сговоры на торгах. По статистике Федеральной антимонопольной службы, которую привел Титов, 95% всех выявляемых картелей - это сговоры на торгах. "Именно они влекут за собой вред, связанный с увеличением расходов бюджетов и госкорпораций. Доля сговоров на товарных рынках очень незначительна, и уголовная ответственность за них - слишком суровая мера. Картели на товарных рынках могут и должны пресекаться исключительно экономическими санкциями", - считает Титов, слова которого приводит пресс-служба.

Законопроект предусматривает включение в ст. 178 УК РФ нового квалифицирующего признака "организованная группа". Между тем состав преступления по ст. 178 уже предполагает участие как минимум двух или более лиц. Таким образом, все картели будут рассматриваться правоприменителем через призму организованной группы, предупреждает уполномоченный. Такая ситуация, по его мнению, "прямо противоречит сложившимся и определенным в УК РФ статусам соисполнителя, организатора, подстрекателя и так далее".