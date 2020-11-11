"Известия": застройку земель для выращивания органических культур могут запретить

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Минсельхоз РФ по поручению вице-премьера Виктории Абрамченко разрабатывает поправки к Земельному кодексу, предусматривающие отнесение земельных участков, пригодных для выращивания органических культур, к категории особо ценных сельскохозяйственных земель, что позволит защитить их от застройки и вывода из сельскохозяйственного оборота. Об этом в среду сообщают "Известия" со ссылкой на документы Минсельхоза от 23 октября, направленные в Госдуму.

В новых поправках министерство опишет критерии, по которым можно будет определить такие значимые для государства участки, а за властями регионов закрепят обязанность устанавливать их границы. Отмечается, что это необходимо чтобы сведения о таких землях заносили в Единый государственный реестр недвижимости.

"Мы должны стремиться к внедрению "зеленых стандартов" в сельском хозяйстве. Поэтому крайне важно защитить от выбытия и застройки те земли, которые пригодны для выращивания такой продукции", - пояснили "Известиям" в аппарате вице-премьера Виктории Абрамченко, которая является инициатором данных поправок в Земельный кодекс.

В аппарате вице-премьера особенно подчеркнули важность внедрения "зеленых технологий" в сельском хозяйстве. Так, отмечаются отличия производства обычной продукции от органической, где при производстве последней ограничивают применение агрохимикатов, пестицидов, антибиотиков, стимуляторов роста и так далее.

Там добавили, что "проработка вопроса по уточнению критериев особо ценных сельскохозяйственных земель, а также появление требования установить их границы осуществляются по поручению президента Владимира Путина".