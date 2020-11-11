Свердловский фонд поддержки предпринимательства выдал займы и гарантии на 2,8 млрд рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 ноября. /ТАСС/. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) в этом году выдал более 1 тыс. займов и 173 поручительства по кредитам на сумму в 2,8 млрд рублей. При этом почти 40% выданных займов составили кредиты по специальным программам фонда, запущенным для поддержки предпринимателей в период пандемии, сообщил ТАСС директор СОФПП Валерий Пиличев.

"С начала года предприниматели Свердловской области получили 2,8 млрд рублей в виде займов и гарантий по кредитам от областного фонда поддержки предпринимательства, а именно - 1 019 займов на сумму 1,3 млрд рублей и 173 поручительства по кредитам и банковским гарантиям на общую сумму 1,5 млрд рублей, что позволило предпринимателям привлечь кредиты на сумму 4,7 млрд рублей", - сказал он.

Пиличев добавил, что в общем портфеле около 40% займов - 419 - были получены по программам "Заем "Антикризисный" и "Заем "Новый старт", внедренных для поддержки предпринимателей в период распространения коронавирусной инфекции по инициативе губернатора региона Евгения Куйвашева. В денежном выражении объем полученных предпринимателями средств составил 151 млн рублей, что обусловлено ограничением по максимальному размеру вклада.

В пандемию, по его словам, "горячая линия" СОФПП ответила на более 37 тыс. обращений от предпринимателей. Также за май-июль 2020 г. по инициативе областного министерства инвестиций и развития по действующим займам списаны проценты на сумму более 30 млн рублей по 1 288 договорам и осуществлена реструктуризация 308 выданных ранее займов.

В регионе уже действуют меры поддержки для бизнеса: двукратное снижение общей ставки страховых взносов, реструктуризация выданных банками кредитов, выплата субсидий на зарплату в размере одного МРОТ и так далее. Приняты областные законы, предусматривающие установление пониженной ставки 1,1% по налогу на имущество организаций и ставки 1% по упрощенной системе налогообложения для отдельных отраслей экономики. Перенесены сроки уплаты авансовых платежей по налогу на имущество организаций для отдельных видов деятельности. Также из регионального бюджета на докапитализацию региональной микрокредитной организации для расширения льготной поддержки предпринимателей, оказавшихся в сложной экономической ситуации, дополнительно выделено 300 млн рублей. Средства пошли на выдачу антикризисных займов и действующие программы СОФПП.