Сингапур и Гонконг с 22 ноября снимают большинство ограничений на взаимные поездки

СИНГАПУР, 11 ноября. /ТАСС/. Сингапур и Гонконг с 22 ноября запускают механизм взаимных упрощенных поездок, при котором потребуется только отрицательный результат теста на коронавирус и отменяется карантин. Об этом сообщил в среду на пресс-конференции министр транспорта Сингапура Он Е Кун.

"Прогресс в установлении контроля над распространением вируса в Сингапуре и Гонконге убедил нас в возможности постепенного открытия границ с соблюдением необходимых мер безопасности для общественного здоровья", - отметил глава ведомства. "Запуск "воздушного туристического пузыря" является знаковым моментом между двумя транспортными хабами и направлен на возрождение авиаперевозок", - подчеркнул Он Е Кун.

По его словам, "начиная с 22 ноября поездки могут осуществляться с любой целью: туризм, бизнес, воссоединение семей". Министр рассказал, что "отменяется обязательный карантин при въезде в Сингапур или Гонконг, вместо этого потребуется не позднее 72 часов до вылета получить отрицательный результат ПЦР-теста". Кроме того, по требованию гонконгских властей анализ нужно будет сдать и сразу же после прибытия в этот район. "Тестирование в местном аэропорту может занять до четырех часов", - добавил Он Е Кун.

При этом глава Минтранса уточнил, что поездки в рамках данного механизма возможны только на определенных рейсах компаний Singapore Airlines и Cathay Pacific. Вместительность каждого составит 200 пассажиров.

Гонконг стал первой территорией, с которой Сингапур открыл взаимный механизм поездок. Ранее сингапурские власти разрешили в одностороннем порядке въезд жителям Австралии, Брунея, Вьетнама, Китая, Новой Зеландии. Кроме того, республика открыла "зеленые коридоры" для деловых и официальных поездок с Брунеем, Германией, Индонезией, КНР, Малайзией, Республикой Корея и Японией.