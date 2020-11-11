Сахалинская область планирует взять в кредит более 93 млрд рублей за ближайшие три года

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 ноября. /ТАСС/. Власти Сахалинской области намерены за 2021-2023 годы привлечь в регион кредиты на сумму 93,1 млрд рублей для покрытия дефицита бюджета. Об этом в среду сообщил журналистам представитель островного правительства.

"Основными источниками финансирования дефицита [бюджета] будут выступать привлеченные кредиты на общую сумму 93,1 млрд рублей: 2021 год - 24 млрд рублей, 2022 год - 28,4 млрд рублей, 2023 год - 40,7 млрд рублей", - рассказал собеседник агентства.

В понедельник в ходе публичных слушаний по будущему трехлетнему бюджету областные власти рассказали, что из-за пандемии коронавируса островной регион впервые с 2014 года будет нуждаться в государственном долге. Из-за падения цен на нефть и эпидемиологической обстановки доходы в областной бюджет значительно уменьшились (нефтегазовые доходы составляют до 65% сахалинского бюджета). Несмотря на это, областные власти постараются сохранить финансирование перспективных направлений развития региона. Бюджет остается социально-ориентированным.

В итоге бюджет региона на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов запланирован с общим объемом доходов 285,3 млрд рублей - на 45,6 млрд рублей меньше суммы, указанной в расходной части документа. Правительство Сахалинской области не видит ничего критичного в привлечении кредитов. Власти островов уверены, что пандемия не будет длиться вечно, а значит, доходы региона смогут восстановиться до прежнего уровня и выше.