США грозят санкциями из-за "Северного потока - 2" страховым и сертификационным компаниям

НЬЮ-ЙОРК, 11 ноября. /ТАСС/. Представители Сената и Палаты представителей Конгресса США достигли договоренности о том, что под расширенные санкции в отношении газопровода "Северный поток - 2", предусмотренные в проекте оборонного бюджета на следующий финансовый год (начался в стране 1 октября), могут попасть страховые и сертификационные компании, которые сотрудничают с российскими судами, завершающими строительство трубопровода. Об этом сообщило во вторник агентство Bloomberg .

По данным его источников, санкции будут включены в поправку к проекту оборонного бюджета на 2021 финансовый год и подразумевают также сохранение в силе действующих на данный момент ограничительных мер. Документ должен быть принять до конца текущего календарного года. При этом, как подчеркивают источники, ограничительные меры не коснутся Германии или германских официальных лиц.

В июле сначала Палата представителей, а затем Сенат Конгресса США одобрили свои версии проекта оборонного бюджета на следующий финансовый год, которые впоследствии были переданы на согласование комиссии из представителей обеих палат. В двух версиях проекта наблюдались несколько разночтений, в том числе касающиеся санкций по "Северному потоку - 2". В частности, как уточняет Bloomberg, председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгел (демократ от штата Нью-Йорк) настаивал на том, чтобы в законопроекте содержалось требование к Вашингтону уведомлять о подготовке к введению санкций своих союзников. Итоговый проект бюджета будет направлен главе государства на подпись.

В октябре Госдепартамент США опубликовал пояснение, в котором говорилось, что санкции Вашингтона против газопровода "Северный поток - 2" могут затронуть компании, предоставляющие услуги или финансирование для судов, участвующих в проекте. Участники проекта неоднократно заявляли, что газопровод будет достроен.