Кировский Фонд развития промышленности выдал экспортерам займы почти на 1 млрд рублей

КИРОВ, 11 ноября. /ТАСС/. Фонд развития промышленности Кировской области с начала своей работы выдал предприятиям-экспортерам займы почти на 1 млрд рублей, сообщил в среду ТАСС председатель правительства региона Александр Чурин.

"За 9 месяцев 2020 года "Государственным фондом развития промышленности Кировской области" выдано два займа на общую сумму 150,3 млн рублей, направленных на развитие экспортно ориентированного производства промышленных предприятий. Всего с начала работы Фонд выдал девять займов на сумму 952,2 млн рублей, из них средства регионального фонда составили 56,5 млн рублей", - сказал Чурин.

Он отметил, что предприятия также могут воспользоваться льготным экспортным кредитом, 4,5% от годовой ставки которого возмещается Министерством промышленности и торговли РФ. "Эта мера поддержки предоставляется в рамках реализации корпоративной программы повышения конкурентоспособности, предусмотренной в региональном проекте "Промышленный экспорт", - пояснил Чурин.

Фонд развития промышленности был открыт в сентябре 2018 года, помимо финансовой помощи, фонд оказывает информационную и консультационную помощь. По словам Чурина, в том числе благодаря работе фонда власти рассчитывают увеличить объем экспорта промышленной продукции в 2021 году на 46% по сравнению с уровнем этого года и достичь показателя в $730 млн. В первом полугодии этого года объем экспорта вырос на 11,2% за счет увеличения поставок за границу удобрений, древесины и черных металлов.

По данным правительства области, промышленное производство занимает в структуре экономики региона наибольшую долю - более трети. В 2019 году объем отгрузки промышленными предприятиями составил около 280 млрд рублей, сумма поступлений в консолидированный бюджет - почти 12 млрд, это 25% от собственных доходов. Около одной четвертой всех занятых в экономике работает в промышленности, это почти 140 тыс. человек.