В Wildberries сообщили, что маски стали самым покупаемым российским товаром за рубежом

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Экспортный оборот Wildberries, крупнейшей российской интернет-площадки с самой широкой географией присутствия, за десять месяцев 2020 года вырос на 89%, до 17,1 млрд рублей, а чаще всего за рубежом покупали медицинские маски российского производства. Об этом ТАСС сообщили в компании.

"Выход Wildberries на рынки новых стран в 2020 году позволил российским предпринимателям существенно нарастить объемы продаж за пределами страны. В январе-октябре экспортный оборот онлайн-ретейлера вырос на 89% год к году, до 17,1 млрд рублей, а в штуках - на 124%. В топ-10 самых популярных товаров российского производства, которые покупают в зарубежных странах через Wildberries, входят медицинские маски, пастила без сахара из села Кахун в Кабардино-Балкарии, арахисовая паста из города Адыгейск, подгузники, футболки, книга "История России для детей", шторы, платья, алтайский кедровый орех и картонный игровой домик-раскраска для детей "Русская сказка", - сообщили в компании.

Wildberries работает в восьми странах: России, Украине, Польше, Словакии, Белоруссии, Казахстане, Армении и Киргизии. Около 40% экспортных продаж по итогам 10 месяцев 2020 года составили товары российского производства. Порядка 17 000 предпринимателей экспортируют отечественные товары через Wildberries, за год их число увеличилось почти в три раза. В январе-октябре экспортный оборот товаров российского производства увеличился на 99% в годовом сопоставлении до 6,4 млрд рублей, а продажи в штуках - на 154%.

"Примечательно, что в Казахстане чаще всего приобретают российскую одежду и товары для красоты, а в Белоруссии - книги и товары для дома. Самыми популярными товарами из России в Армении стали одежда и аксессуары, а в Киргизии - книги и продукты питания. Польские покупатели Wildberries предпочитали российское нижнее белье и аксессуары, а покупатели из Словакии активнее всего приобретали товары для дома и обувь", - указывает онлайн-платформа.

"В целом же динамичнее всего продажи отечественных товаров за границей за 10 месяцев росли в категориях товаров для здоровья (+2045% год к году), детского питания (+1808%), продуктов (+1222%), спортивной одежды (+809%) и товаров для животных (+548%). Мы продолжаем активно расширять присутствие компании за пределами РФ - это не только масштабирование бизнеса предпринимателей, которые работают на онлайн-площадке, но и возможность экспорта их продукции на новых рынках", - отметил директор по развитию Wildberries Вячеслав Иващенко.