Бренд "Астраханская баранина" планируется зарегистрировать в 2021 году

АСТРАХАНЬ, 11 ноября. /ТАСС/. Власти Астраханской области планируют в начале следующего года зарегистрировать в Роспатенте и сделать брендом баранину, производимую на территории региона, сообщил ТАСС министр сельского хозяйства Астраханской области Руслан Пашаев.

"Мы планируем брендировать астраханскую баранину, она у нас великолепная. Пользуется спросом не только в России, она хорошо экспортируется. Планируем это до конца этого года или уже в начале следующего года", - сказал Пашаев.

В Астраханской области, по данным регионального Минсельхоза, поголовье овец составляет около 1,5 млн голов. В основном, это овцы породы Эдильбай, которые благодаря климатическим условиям региона приобретают особый вкус мяса.

"У наших овец мясо нежное. Этой породе нужен простор, и в астраханских степях они хорошо набирают массу", - сообщили ТАСС в министерстве сельского хозяйства региона.

За 9 месяцев текущего года объем производства мяса овец и коз в Астраханской области в убойном весе составил почти 10 тыс. тонн. Прирост к уровню того же периода прошлого года составил 0,6%. До конца 2020 года планируется произвести ещё порядка 3,5 тыс. тонн.

Об экспорте

Потребность Астраханской области в баранине оценивается в 3,5 тыс. тонн, оставшуюся продукцию местные фермеры отправляют в Ставрополь, Дагестан и регионы Центрального федерального округа. Кроме того, мясо экспортируют в Иран, Катар, Иорданию.

Ранее власти сообщали о том, что астраханские фермеры готовы отправлять порядка 10 тыс. тонн баранины в Туркменистан, переговоры с туркменской стороной начались в апреле этого года. По словам министра сельского хозяйства Астраханской области Руслана Пашаева, все необходимые для экспорта мероприятия, касающиеся логистики, ветеринарной и бизнес сферы аграрии провели.