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Бумаги Mail.ru будут включены в состав индекса MSCI Russia

Бумаги Магнитогорского металлургического комбината будут исключены из списка

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Бумаги российской компании Mail.ru будут включены в состав индекса MSCI Russia, следует из очередного отчета MSCI.

Согласно данным таблицы, бумаги Магнитогорского металлургического комбината (ММК) будут исключены из списка. Все изменения вступят в силу 1 декабря.

MSCI Russia - фондовый индекс российского рынка. Входит в группу индексов развивающихся рынков MSCI Emerging Markets. Рассчитывается международной аналитической компанией MSCI Inc. Индекс MSCI Russia является ориентиром для международных институциональных и частных инвесторов, размещающих средства в ценные бумаги российских эмитентов.

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