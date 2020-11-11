Россияне должны банкам по итогам третьего квартала около 19,3 трлн рублей

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Совокупная задолженность россиян по банковским кредитам по итогам третьего квартала увеличилась с начала года почти на 10% и составила около 19,3 трлн рублей. Об этом сообщила в среду ТАСС пресс-служба Общероссийского народного фронта (ОНФ).

"По итогам третьего квартала совокупная задолженность россиян по банковским кредитам составила 19,28 трлн рублей, увеличившись на 9,8% с начала года", - говорится в сообщении.

По данным ОНФ, в настоящий момент "средняя семья отдает около 32% от годового дохода на погашение кредитов". В пресс-службе уточнили, что год назад средний уровень закредитованности в третьем квартале 2019 года составлял 30%, а средняя задолженность домохозяйства составила 341 тыс. рублей.

"Динамика роста закредитованности связана, прежде всего, с ипотекой, которая остается главным драйвером роста кредитов населению. Продление программы льготной ипотеки до середины будущего года с высокой долей вероятности будет основной причиной кредитного бума еще на какое-то время", - отмечается в пресс-службе.

Средний размер ипотеки

В Народном фронте уточнили, что в третьем квартале текущего года средний размер выданных ипотечных кредитов "составил 2,66 млн рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9,8% (в третьем квартале 2019 года - 2,43 млн рублей)".

Эксперты ОНФ сравнили средний размер ипотечного кредита. На первом месте оказалась Москва (5,9 млн рублей), Московская область (4,41 млн рублей), Санкт-Петербург (3,53 млн рублей) и Приморский край (3,28 млн рублей).

"Рост ипотечного кредитования стимулируется как за счет снижения ставок благодаря программам господдержки, так и в связи с низкой ключевой ставкой ЦБ РФ. Снижение ставок привлекает на рынок надежных заемщиков - граждан с достаточной платежеспособностью и приемлемыми показателями долговой нагрузки. Таким заемщикам банки чаще всего выдают займы на более значительные суммы", - уточнила руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгения Лазарева.

Кредиты в регионах

В ОНФ сказали, что наибольший уровень кредитной нагрузки зафиксирован в Калмыкии и Туве. В этих регионах отношение среднего объема задолженности к среднему годовому доходу на домохозяйство составил 65% и 61% соответственно. Также высокие показатели закредитованности были выявлены в Чувашии, Иркутской и Курганской областях.

Самые низкие показатели закредитованности сохраняются в регионах Северо-Кавказского федерального округа и в Крыму. В частности, в Ингушетии и Дагестане он составляет 8%, в Севастополе - 9%.

"По доле просроченной задолженности лидирует Республика Ингушетия (9% против среднероссийского уровня 4,4%), в топ-5 также входят Карачаево-Черкесия, Северная Осетия - Алания, Адыгея и Чеченская Республика", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что данные по кредитной нагрузке составлены экспертами проекта "За права заемщиков" ОНФ на основе данных Банка России, Росстата и крупнейших бюро кредитных историй.