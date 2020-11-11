СМИ: главный аэропорт Кубы возобновит работу 15 ноября

ГАВАНА, 11 ноября. /ТАСС/. Международный аэропорт Гаваны, закрытый в марте из-за пандемии коронавируса, возобновит обслуживание авиарейсов с 15 ноября. Об этом во вторник сообщает газета Granma .

Отмечается, что прибывающим пассажирам необходимо будет сдать ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию. Международные пассажирское авиасообщение с островом было приостановлено в марте, с середины октября власти Кубы сняли ограничения в большей части провинций.

Первые три случая заражения коронавирусом на Кубе были подтверждены 11 марта. Согласно официальным данным, число инфицированных с начала распространения вируса на Кубе достигло 7 392, умерли 130 человек.