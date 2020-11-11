Минздрав заявил, что Турция заинтересована в производстве "Спутника V" на своих мощностях

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Турция выразила заинтересованность в организации производства вакцины "Спутник V" против нового коронавируса на мощностях своих фармпроизводителей. Об этом журналистам в среду сообщили в пресс-службе Минздрава РФ по итогам переговоров министра здравоохранения Михаила Мурашко с турецким коллегой Фахреттином Коджой.

Первая в мире. Что известно о российской вакцине от коронавируса

"Стороны обсудили ситуацию с распространением новой коронавирусной инфекции, отдельно остановившись на вопросах разработки вакцин для профилактики COVID-19. Глава Минздрава Турции выразил заинтересованность в организации производства вакцины "Спутник V" на мощностях турецких фармпроизводителей после проведения токсикологических исследований, предусмотренных локальным законодательством", - отметили в министерстве.

При встрече Мурашко также заверил Коджу в готовности организации токсикологических исследований в сертифицированной лаборатории. "Стороны договорились в ближайшие дни приступить к реализации договоренностей", - добавили в пресс-службе.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название "Спутник V". Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ и прошел клинические испытания в июне и июле. Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявлял, что Россия уже получила заявки от 20 стран на поставку 1 млрд доз вакцины.