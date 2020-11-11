Продажи абонементов в фитнес-клубы России за октябрь упали почти на 40%

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Продажи абонементов в фитнес-клубы России снизились в октябре 2020 года на 39,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом ТАСС сообщили в Национальном фитнес-сообществе.

"Октябрь - месяц традиционно высокого сезона для фитнес-клубов в обычное время - оказался сложнее предшественника: в среднем по стране продажи клубных карт снизились в октябре на 39,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в поступившем в ТАСС сообщении.

По данным ассоциации, в сентябре этот показатель составлял 34,6%.

В Москве продажи клубных карт в октябре в сравнении с аналогичным периодом 2019 года снизились в среднем на 30%.

Продажи дополнительных услуг фитнес-клубов в октябре по России "просели" на 26,1% - такая динамика сохраняется на уровне сентября.

Посещаемость клубов по стране в этот период также снизилась: в октябре - на 37,8% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, в сентябре она составляла 31,9%. Посещаемость клубов в среднем по Москве упала на 32%.

Антикризисный маркетинг

Однако, по словам президента Национального фитнес-сообщества Елены Силиной, фитнес-индустрия не намерена сдаваться: клубы создают комплексные оздоровительные продукты, расширяют программы лояльности, предлагают краткосрочные абонементы, изобретают новые способы мотивации клиентов. "Это антикризисный маркетинг - дать клиенту гораздо больше, чем он ожидает, предложить продукты, направленные на укрепление здоровья, на стимулирование иммунной системы за доступную стоимость", - считает она.

По словам Силиной, ведущие игроки фитнес-индустрии отреагировали на снижение спроса, ключевой причиной которого является снижение дохода у каждого второго россиянина в этом году, предложив краткосрочные абонементы (от 7 дней до 6 месяцев).

Для борьбы с другим страхом россиян - COVID-19 - клубы разработали комплексные предложения, включающие в себя микс традиционного фитнеса и оздоровительных процедур: программы как по профилактике COVID-19, так и по реабилитации после перенесенной коронавирусной инфекции, добавила глава ассоциации.