Российские авиакомпании в октябре снизили перевозки почти на 40%

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Российские авиакомпании в октябре 2020 года сократили перевозки по сравнению с октябрем прошлого года на 39,2%, до 6,78 млн пассажиров, следует из оперативных данных Росавиации.

"По оперативным данным, в октябре 2020 российские перевозчики обслужили 6,78 млн пассажиров, что на 39,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Пассажирооборот снизился на 50,8% и составил 13,8 млрд пассажирокилометров", - говорится в сообщении ведомства.

Лидером рынка по-прежнему осталась авиакомпания S7 - она снизила перевозки на 4,8%, до 1,17 млн пассажиров (поскольку компания в этом году объединила компании "Сибирь" и "Глобус", данные сравниваются с показателями S7 Group в 2019 году), а "Аэрофлот" сократил перевозки на 65,8%, до 1,08 млн пассажиров.

Лоукостер "Победа" стал третьим по объему перевозок и почти догнал "Аэрофлот", это также единственная из крупных авиакомпаний, которым удалось увеличить пассажиропоток в октябре. "Победа" обслужила за месяц 1,04 млн пассажиров (рост на 10,6%), "Уральские авиалинии" - 578,9 тыс. пассажиров (сокращение на 33,8%), "Россия" - 554,8 тыс. пассажиров (сокращение на 41,1%).

При этом за январь - октябрь авиакомпании перевезли 59,44 млн пассажиров, что на 46,1% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.