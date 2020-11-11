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Над Сеулом впервые прошли полеты беспилотных пассажирских такси-дронов

Они способны взлетать и садиться вертикально и одновременно перевозить пять человек

СЕУЛ, 11 ноября. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Демонстрация беспилотных летающих такси и почтовых дронов прошла в среду в Сеуле, передает с места событий корреспондент ТАСС. Мероприятие совместно организовано Минтрансом Республики Корея и мэрией Сеула и призвано продемонстрировать южнокорейские разработки в сфере городского воздушного транспорта, которые могут начать использоваться повсеместно уже через несколько лет.

Управление и координация полетов беспилотных воздушных судов осуществляется системой, получившей название K-drone, созданной южнокорейскими инженерами. В настоящее время она может обеспечить одновременное безопасное нахождение в воздухе нескольких аппаратов, впоследствии же ее возможности будут существенно расширены.

Это первые в мире полеты беспилотных такси и грузовых дронов, которые проходят в центре мегаполиса, отметили организаторы. Взлетная площадка символично оборудована на набережной реки Ханган в престижном бизнес-квартале Ёыйдо, где раньше находился небольшой аэродром. Ранее в этом году подобные испытания проводились в безлюдных районах Южной Кореи.

Беспилотник китайского производства, способный перевозить двух пассажиров, успешно поднялся в воздух сделал несколько кругов над рекой и приземлился на то же место. Одновременно в воздухе барражировали более мелкие почтовые дроны, а система K-drone координировала их передвижения, контролируя высоту, скорость и направление полета, не допуская тем самым возникновения опасных ситуаций.

По словам организаторов, над созданием воздушного такси в Южной Корее сейчас работают две компании Hanwha и Hyundai. На мероприятии обе они представили макеты своих разработок в масштабе 1:3. По словам их представителей, рабочие прототипы планируется создать в 2022 году, а в 2025 году - начать коммерческое производство. Оба дрона-такси способны взлетать и садиться вертикально и одновременно перевозить пять человек.

Полноценный запуск работы беспилотного воздушного такси планируется на 2028 год, отметили представители министерства транспорта.

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