"Ъ": РосдорНИИ подготовил проект новых требований к безопасности движения пешеходов

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Российский дорожный научно-исследовательский институт (РосдорНИИ) в рамках реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автодороги" разработал проект нового стандарта с требованиями к безопасности движения пешеходов. Об этом в среду сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.

В частности, в проекте впервые прописаны условия, при которых разрешается устраивать нерегулируемые переходы на четырехполосной дороге. Согласно новым правилам, интенсивность движения не должна превышать 12 тыс. автомобилей в сутки, а скорость должна быть не более 60 км/ ч. При этом необходимы "приподнятая разделительная полоса" и дополнительное освещение.

Помимо этого, на участках дорог с нерегулируемыми пешеходными переходами предлагается ограничить разрешенную скорость автомобилей - до 20 км/ч в жилых зонах, до 30 км/ч на двухполосных дорогах и до 40 км/ на четырехполосных дорогах в жилых районах и на магистральных улицах.

Кроме того, специалисты предложили ввести Z-образные переходы через островок безопасности и ограждения, которые уже используются на железных дорогах. Также для снижения скорости потока рекомендуется сужать проезжую часть путем зигзагообразной разметки. В стандарте для обозначения такой разметки используется термин "шиканы" - так в "Формуле-1" называют связку из поворотов на прямой трассе, заставляющую сбросить скорость.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит в 83 субъектах РФ 104 города, формирующих агломерации. В частности, в рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, требуется устранить 50% мест концентрации ДТП, вдвое увеличить (до 85%) долю протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии и снизить на 10% долю федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки.