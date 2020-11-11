Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 76,45 рубля

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Курс доллара на открытии торгов Московской биржи опустился на 0,13%, до 76,4475 рубля, курс евро - на 0,11%, до 90,2975 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

К 10:12 мск курс доллара находился на уровне 76,11 рубля (-0,57%), евро опускался до 89,9875 рубля (-0,46%).

Российский рынок акций открылся ростом биржевых индексов. Так, по данным Московской биржи на 10:00 мск, индекс Мосбиржи вырос на 0,2% и достиг отметки 3004,63 пункта, индекс РТС - на 0,27%, до 1236,14 пункта.

К 10:07 мск индексы ускорили рост. Так, индекс Мосбиржи находился на уровне 3020,63 пункта (+0,73%), индекс РТС прибавлял 1,37% и находился на отметке 1249,73 пункта.

Стоимость январского фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне росла на 2,43% - до $43,61 за баррель, а нефть сорта WTI - на 2,57%, до $42,74 за баррель.