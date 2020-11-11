На "Гродно Азот" восстановили работу двух цехов

МИНСК, 11 ноября. /ТАСС/. Предприятие "Гродно Азот" восстановило работу цехов "Аммиак-4" и "Карбамид-4", которые 9 ноября прекратили работу из-за нештатной ситуации. Об этом в среду сообщили в пресс-службе компании.

"После внеплановой остановки, которая произошла 9 ноября, цеха "Аммиак-4" и "Карбамид-4" в настоящий момент работают в штатном режиме. Производится дозагрузка мощностей", - говорится в сообщении.

Завод "Гродно Азот" 9 ноября остановил работу цеха "Карбамид-4" после проблем в технологическом процессе в цехе "Аммиак-4", их вызвали неполадки в компрессоре синтез-газа. При этом пресс-служба "Гродно Азот" подчеркивала, что угрозы экологии, жителям города и работникам предприятия нет.