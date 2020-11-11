Ростех отрицает, что пожары в больницах были вызваны аппаратами ИВЛ

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Причины возгораний в российских больницах, где эксплуатировались аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), заключались не в их конструктивных особенностях, а в подходах к использованию, заявил первый замглавы Ростеха Владимир Артяков в интервью телеканалу "Россия-24".

Входящее в КРЭТ Ростеха АО "Уральский приборостроительный завод" является производителем аппаратов ИВЛ "Авента-М". Весной 2020 года в некоторых больницах, где использовались аппараты ИВЛ при лечении больных с коронавирусом, произошли пожары.

"На сегодняшний день все специалисты, которые исследовали этот случай, говорят о том, что причина этого пожара не заключалась в работе именно этого ИВЛ "Авента-М". Причины были в другом, поэтому мы можем уверенно сказать, что наш аппарат эксплуатируется эффективно", - сказал он.

Артяков отметил, что в период пандемии не все смогли четко следовать инструкции по использованию аппарата, добавил он. "Причины заключаются не в эксплуатации аппарата, а в подходах к его использованию", - считает Артяков.

Топ-менеджер Ростеха также сообщил, что компания осуществляет плановые поставки ИВЛ в нормальном режиме, однако с экстренными заказами возможны задержки. Ростех поставил уже более 80% аппаратов ИВЛ по плановым контрактам - 5,4 тыс. по соглашению с Минпромторгом и 4,2 тыс. по соглашениям с регионами. "Пытаемся ускорить производство. Естественно, дополнительные аппараты, которые у нас заказывают, мы поставляем, но, может быть, не в те сроки, которые просят у нас заказчики", - сказал он.

При пожаре в 50-й больнице в Москве 9 мая погибла пожилая женщина, жертвами пожара в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге 12 мая стали шесть человек. 13 мая Росздравнадзор приостановил обращение аппаратов ИВЛ "Авента-М", произведенных с 1 апреля, на территории РФ. По их данным, именно эти аппараты использовались для оказания медпомощи в больницах, где произошли пожары. Проведенная специалистами Росздравнадзора проверка аппаратов ИВЛ выявила нарушения их работы. Однако экспертиза качества и безопасности аппаратов не установила прямой связи с возгораниями в больницах Москвы и Санкт-Петербурга.

22 июля Росздравнадзор вновь выдал регистрационное удостоверение на аппарат искусственной вентиляции легких "Авента-М", использовавшийся в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, где произошли пожары, и разрешил его эксплуатацию.