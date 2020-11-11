На подключение малых населенных пунктов к интернету предложили выделить 6,2 млрд рублей

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Предложенные фракцией "Единая Россия" поправки ко второму чтению проекта федерального бюджета предусматривают выделение 6,2 млрд рублей на подключение малых населенных пунктов к интернету, также предлагается увеличить субсидирование авиаперевозок на 2 млрд рублей. Об этом в среду на брифинге по социальному блоку поправок сообщил секретарь генерального совета "Единой России", первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

"На подключение малых населенных пунктов к интернету будет направлено еще 6,2 млрд рублей. Поправка "Единой России" к проекту федерального бюджета позволит ускорить устранение цифрового неравенства и до конца 2021 года подключить к интернету порядка 2,5 тысяч населенных пунктов численностью от 250 до 500 человек. Также со следующего года к услуге начнут подключать населенные пункты от 100 до 250 жителей", - сказал он.

По словам сенатора, "второй блок поправок "Единой России" к бюджету направлен на дополнительное обеспечение социальных гарантий и защиту отдельных категорий граждан". "В частности, речь идет о дополнительном субсидировании авиаперевозок, которое увеличивается на 2 млрд рублей", - сказал он.

Также единороссы предложили выделить 3,4 млрд рублей на реализацию президентского закона о патриотическом воспитании. Средства пойдут на разработку и внедрение программ воспитания учащихся в школах и профтехучилищах, а также проекты "Юнармии" и другие патриотические мероприятия. "Помимо этого, будут увеличены субсидии на поддержку социально ориентированных НКО - до 2,52 млрд рублей", - добавил Турчак.

"Главную задачу при подготовке проекта ко второму чтению мы видели в том, чтобы вместе с правительством еще раз проанализировать каждую бюджетную строку, найти дополнительные ресурсы, обеспечить максимально эффективное использование бюджетных средств для реализации единого плана по достижению национальных целей до 2030 года", - подчеркнул секретарь генсовета партии.