Чернышенко сообщил, что летний турпоток РФ в 2020 году составил 70% от уровня 2019 года

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Российский летний турпоток в 2020 году составил 70% от уровня прошлого года, несмотря на пандемию. Об этом в ходе форума "Сильные идеи для нового времени", организованного Агентством стратегических инициатив и Фондом Росконгресс, сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

"Мы видим прекрасные результаты летней кампании. Она состоялась, турпоток обеспечен на 70% от уровня прошлого года, невзирая на пандемию. Запускаются чартеры, субсидируются турпоездки, идет гранатовая поддержка", - сказал он.

По мнению Чернышенко, благодаря предпринимаемым мерам Карелия, Байкал, Хакасия, Балтика ставятся так же доступны, как и традиционные места любимого отдыха россиян на юге. "Все больше регионов заявляют о своих туристических амбициях, идет даже внутреннее соревнование. Все очень четко понимают экономический эффект, и мы предвидим, что больший интерес бизнеса будет уделен как раз тем мероприятиям нацпроекта, над которыми мы работаем", - сказал вице-премьер.

Он отметил, что правительство России, в свою очередь, будет помогать решать логистические, инфраструктурные задачи, обеспечивать "зеленую улицу" инвесторам, защищать эти инвестиции. Вице-премьер также напомнил, что идет активная подготовка запуска нового национального проекта по развитию туризма в России. В частности, туда планируется включить отобранные в рамках конкурса лучшие проекты в сфере экотуризма.

Он подчеркнул, что этот проект призван привлечь прежде всего инвестиции в инфраструктуру, которые помогут создать туристический продукт, "достойный красот нашей страны", и сделать его доступным как можно для большего количества наших жителей. "Также должна быть создана прозрачная система мотивации для всех участников отрасли, для того, чтобы в этом проекте они могли занять свое достойное место", - заключил Чернышенко.

Форум "Сильные идеи для нового времени", организованный Агентством стратегических инициатив и Фондом Росконгресс, проходит 11-13 ноября в Москве. За время подготовки было собрано около 15 тыс. идей для развития экономики, социальной и технологической сфер России. Авторы 100 идей расскажут о них на форуме представителям федеральных органов власти и институтов развития. ТАСС является стратегическим информационным партнером мероприятия и обеспечивает работу официального медиабанка форума.